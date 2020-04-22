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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول طبى أمريكى بارز يحذر من موجة ثانية أسوأ لفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال روبرت ردفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى؛ لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به».

وفي الوقت الذي تواصل فيه موجة التفشي الحالي الانحسار مع تراجع معدلات الدخول للمستشفيات في الآونة الأخيرة وغيره من المؤشرات، ينبغي على السلطات التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس
خلال شهور.

وقال ردفيلد: «سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت، مضيفًا أن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى.

وظهر فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وأُطلق عليه اسم «كوفيد-19» في وسط الصين أواخر العام الماضي، وتأكدت إصابة قرابة 810 آلاف شخص، ووفاة ما يربو على 45 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.

ومع تخفيف إجراءات العزل العام، تدريجيًا أكد ردفيلد على أهمية التزام الناس بالتباعد الاجتماعي.

وردًا على سؤال عن موجة من الاحتجاجات على أوامر بالبقاء في المنازل ودعوات لتحرير الولايات من مثل هذه القيود على غرار ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب على «تويتر»، قال ردفيلد: «هذا لا
يفيد».

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