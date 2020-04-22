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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية فى اليابان بكورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:57 ص
سفينة
سفينة
وكالات
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أصيب إجمالي 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون أن حكومة مقاطعة ناجاساكي كشفت عن إصابة 33 فردَا من طاقم السفينة «كوستا أتلانتيكا» بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الإثنين.

وأفاد مسؤولون محليون بأن جميع الأشخاص الـ 34 لم تظهر عليهم أعراض شديدة.

ووصلت السفينة التي تحمل 623 فردَا من الطاقم بشكل إجمالي وليس على متنها مسافرون إلى ناجاساكي في أواخر يناير كي تخضع لإصلاحات.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، أمس الثلاثاء، إنه سيرسل مسؤولين من الوزارة وخبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى السفينة في ناجاساكي.

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