كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 11إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج،كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.