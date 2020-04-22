«الصحة السودانية»: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالة وفاة واحدة، حسب التقارير الوبائية.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن ٣١ حالة من الإصابات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، بينما سُجلت حالتان في ولاية الجزيرة توفت إحداهما.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٤٠ حالة، بينها ١٣ وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.