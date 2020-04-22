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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل تحقيق رفيع المستوى فى هجمات المسجدين بنيوزيلندا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:10 ص
هجمات المسجدين بنيوزيلندا
هجمات المسجدين بنيوزيلندا
وكالات
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أجّلت السلطات النيوزلندية تحقيقا رفيع المستوى في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين عام 2019، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات، بسبب الإغلاق المفروض جراء تفشي
فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الشئون الداخلية، تراسي مارتن، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تأجيل صدور تقرير اللجنة الملكية للتحقيق حتى 31 يوليو.

وكان من المقرر صدور نتائج التحقيق الذي ينظر في كيف أصبح الهجوم ممكنا وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور هيئات الأمن والاستخبارات، في 30أبريل، إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في "اضطراب كبير"، حسب مارتن.

وفي مارس، أقر رجل أسترالي 29 عاما بالذنب في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل وتهمة واحدة بالضلوع في عمل إرهابي على صلة بالهجمات.

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