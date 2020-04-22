الصين تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك انخفاض من 12 حالة في اليوم السابق، كما لم تسجل أي وفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.