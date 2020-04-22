جامعة جونز هوبكنز: 2700 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وقالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حول العالم تجاوز عتبة 2.5 مليون شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.