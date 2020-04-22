مؤشر نيكى ينخفض 0.89% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.و هبط نيكي 0.89 في المئة إلى 19109.18 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ‭3‬0.7 في المئة إلى 1405.62 نقطة.وعلي صعيد آخر سعت شركة أشباه الموصلات الأمريكية تكساس إنسترومنتس نطاق توقعات إيراداتها وأرباحها للربع الثاني من العام الحالي، حيث ذكرت أنها تتوقع تحقيق إيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي تتراوح بين2.61 مليار و3.91 مليار دولار، في حين تتوقع أرباحًا تتراوح بين 0.64 دولار و1.04 دولار للسهم الواحد، بما في ذلك إعفاءات ضريبية تقدر بنحو 10 ملايين دولار.