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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يجيز زراعة القنب للاستخدام الطبى

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:37 ص
زراعة القنب
زراعة القنب
وكالات
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أجاز البرلمان اللبناني زراعة القنب للاستخدام الطبي، وذلك في تقنين لمحصول تصديرمن المحتمل أن يكون مربحا لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنه يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.

وقال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة. وأضاف لرويترز أنه على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب إلا أن هناك حاجة اليوم لدعمؤالاقتصاد بأي وسيلة.

ومضى يقول إن الخطوة ستجلب دخلا للحكومة وتطور القطاع الزراعي وستجيز زراعة كانت تتم في كل الأحوال بطريقة غير قانونية مضيفا أنه لا يريد التكهن بالأرقام، لكن الأمر يستحق المحاولة.

وكانت جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أحد الأصوات المعارضة للتشريع الذي أقره البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء.

وجرى بحث فكرة تقنين زراعة القنب بهدف إنتاج منتجات طبية ذات قيمة مضافة عالية من أجل تصديرها في تقرير أعدته شركة مكينزي للاستشارات بتكليف من الحكومة اللبنانية عام 2018.

وفي الشهر الماضي، نفذت الشرطة اللبنانية أكبر حملة على المخدرات في البلاد عندما ضبطت نحو 25 طنا من الحشيش قبل تهريبها إلى دولة أفريقية.

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