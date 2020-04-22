«شيكو» يكشف تفاصيل إصابته بفيروس ينتمى لـ«كورونا» قبل عام

تحدث الفنان شيكو عن إصابته بأحد الفيروسات التى تنتمي لعائلة "كورونا"، خلال تواجده بموسم الرياض العام الماضى بالسعودية.وقال شيكو، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، إنه عاد إلى مصر، بعد الفعاليات، مصابًا بفيروس "ميرس" والمعروف علميا باسم فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.وأكد أن إصابته هذه جعلته أكثر حرصًا أثناء تفشي وباء "كورونا" المستجد، خلال هذا الأيام، مشيرًا إلى أنه تقريبًا لم يغادر المنزل منذ العاصفة التي اجتاحت البلاد.وأكد أنه ملتزم بحظر التجوال بحذافيره ولم يتحرك من المنزل من بعد الساعة الثامنة حتى إلى السوبر ماركت بجوار المنزل.