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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-4-2020

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
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استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 843 جنيهًا، ووصل عيار 21 إلى 738 جنيهًا، وعيار 18 إلى 633 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5904 جنيهات.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بالكثير من العوامل، منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخرًا في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 22-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر 
عيار 24: 843
عيار 22: 773
عيار 21: 738
عيار 18: 633
عيار 14: 492
عيار 12: 422
الاونصة: 26،231
الجنيه الذهب: 5،904
الكيلو: 843،429

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر 
عيار 24: 855.28 جنيه 
عيار 22: 784.01 جنيه 
عيار 21: 748.39 جنيه 
عيار 18: 641.47 جنيه 
عيار 14: 498.91 جنيه 
عيار 12: 427.64 جنيه 
عيار 9: 320.73 جنيه 
أوقية الذهب: 26،599 جنيه 
جنيه الذهب: 5،987 جنيه 
كيلو الذهب: 855،277 جنيه

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