أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22-4-2020

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 843 جنيهًا، ووصل عيار 21 إلى 738 جنيهًا، وعيار 18 إلى 633 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5904 جنيهات.





ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.





وترتبط أسعار الذهب في مصر بالكثير من العوامل، منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخرًا في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.





وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 22-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:





أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 843

عيار 22: 773

عيار 21: 738

عيار 18: 633

عيار 14: 492

عيار 12: 422

الاونصة: 26،231

الجنيه الذهب: 5،904

الكيلو: 843،429





أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

عيار 24: 855.28 جنيه

عيار 22: 784.01 جنيه

عيار 21: 748.39 جنيه

عيار 18: 641.47 جنيه

عيار 14: 498.91 جنيه

عيار 12: 427.64 جنيه

عيار 9: 320.73 جنيه

أوقية الذهب: 26،599 جنيه

جنيه الذهب: 5،987 جنيه