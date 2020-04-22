حاكم نيويورك: نسعى لإجراء 40 ألف اختبار لـ«كورونا» يوميا

قال أندرو كوومو، حاكم نيويورك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه يسعى للوصول إلى 40 ألف اختبار لكورونا في الولاية يوميا، حسبما أفاد موقع "العربية".والتقى حاكم نيويورك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بالبيت الأبيض، لمناقشة الوضع الراهن في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالميا وما يترتب عليه من إجراءات بشأن الفحوصات اللازمة والميزانية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.