«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع أخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويشهد الوجه البحري طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.





وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس حار نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح تنشط على خليج السويس كما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34





شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 34





طنطا الصغرى 21 والعظمى 34





دمنهور الصغرى 20 والعظمى 25





الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24





بلطيم الصغرى 20 والعظمى 24





مطروح الصغرى 17 والعظمى 23





السلوم الصغرى 16 والعظمى 32





سيوة الصغرى 20 والعظمى 30





بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 30





دمياط الصغرى 18 والعظمى 24





الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 35





الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 36





السويس الصغرى 20 والعظمى 32





العريش الصغرى 22 والعظمى 36





رفح الصغرى 21 والعظمى 34





رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 34





نخل الصغرى 18 والعظمى 33





نويبع الصغرى 23 والعظمى 30





طابا الصغرى 21 والعظمى 31





كاترين الصغرى 14 والعظمى 26





الطور الصغرى 21 والعظمى 30





شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33





الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33





مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33





الفيوم الصغرى 22 والعظمى 35





بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 36





المنيا الصغرى 22 والعظمى 36





أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37





سوهاج الصغرى 23 والعظمى 37





قنا الصغرى 24 والعظمى 37





الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38





أسوان الصغرى 26 والعظمى 38





أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 37





الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 38





شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31





أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 31





حلايب الصغرى 26 والعظمى 28



