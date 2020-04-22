محافظ شمال سيناء يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من بناء عمارات المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة.وكشف المحافظ خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الإعلان عن مشروعات جديدة على أرض المحافظة بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء أن المرحلة الأولى من مدينة رفح وعددها 41 عمارة انتهى البناء وهى في طور التشطيبات الداخلية.وأضاف المحافظ أن رئيس مدينة رفح طلب تخصيص أول عمارة فيها لمجلس مدينة رفح والخدمات الجارى إكمالها بالموقع هى الصرف الصحى والمياه وإنشاء النقاط الخدمية المنوعة للمرحلة الأولى.وقال المحافظ إن هناك منطقة خدمية أكبر لمشروع المدينة بأكمله لافتا إلى وجود 400 منزل بدوى وتعتمد المدينة في توفير المياه على محطة التحلية الجارى العمل فيها في أبوشنار على ساحل منطقة رفح.وأكد المحافظ أن رفح مدينة جديدة ستخصص لأهالى رفح الذين سبق مغادرتهم لافتا أن إلى التكلفة الكلية لإنشاء المدينة بكافة مساكنها تصل لـ2 مليار و330 مليون جنيه.وتابع المحافظ أن في المجمل مقرر أن تضم 226 عمارة أرضى و3 أدوار بإجمالى 10016 وحدة 120 م2 و400 منزل بدوى مساحة 300 م2 ومنطقة مبان خدمية.وقال محافظ شمال سيناء إنه تم تخصيص 20 ألف شقة جديدة للإسكان الاجتماعي بشمال سيناء وستوزع عماراتها على مدن العريش وبئر العبد ومناطق وسط سيناء وستخصص عمارات منها لتبنى داخل مدينة الشيخ زويد في موقع جارى اختياره.وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن قطاع الإسكان شهد هذا العام إنشاء 89 عمارة سكنية بالسبيل بإجمالى 2136 وحدة سكنية بقيمة 240 مليون جنيه.