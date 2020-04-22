وزير التعليم: الكتائب الإلكترونية تمارس الكذب

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشائعات المترددة بشأن إجراءات الوزارة لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.وقال "شوقي"، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير، وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".وتابع الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم أمام هؤلاء المغرضين".وجاءت صورة الملخص كما يلي: