ليبيا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 59 حالة، من ضمنها 15 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.