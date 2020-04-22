ترامب: لا نود إعادة إغلاق بلادنا بعد افتتاحها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه لا يود إعادة إغلاق البلاد بعد إعادة افتتاحها، حسبما أفاد موقع "العربية".وبرر ترامب قرار منع الهجرة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، مشيرُا إلى أن ذلك الإجراء وسيلة للحفاظ على وظائف للمواطنين الأمريكيين وسط جائحة فيروس "كورونا".وأوضح ترامب أن ذلك الإجراء ينطبق فقط على أولئك الذين يدخلون الولايات المتحدة بموجب ما يسمى بالبطاقة الخضراء (جرين كارد)، التي تمنح إقامة كاملة في البلاد، وأشار إلى أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات.وتعد هذه الخطوة أحدث إجراء لترامب بهدف تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تخفيض حاد في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسموح لهم بدخول البلاد وحظر معظم الهجرة من دول عدة.