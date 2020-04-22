خارجية العراق: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين فى إيران وعُمان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن رحلتين استثنائيتين غادرتا كلًا من طهران ومسقط إلى بغداد لإعادة أكثر من 300 عراقي علقوا في إيران وسلطنة عمان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت الوزارة، في بيان، أن الرحلة الاستثنائية الأولى، التي سيّرتها السفارة العراقية لدى سلطنة عُمان، قد غادرت مسقط وعلى متنها 153 مسافرا من العراقيين العالقين في هذا البلد بسبب إجراءات الحظر الوقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أفاد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، بمغادرة الرحلة الاستثنائية من طهران إلى بغداد، وعلى متنها 154 مسافرا، لإعادة العراقيين العالقين في إيران على خلفية الظروف نفسها.