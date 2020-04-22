وزير التعليم لأولياء الأمور: «إلغاء البحث شائعة يا أهل الخير»

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات المعلمين وأولياء الأمور حول حقيقة إلغاء البحث الذى من المقرر أن يقدمه الطلاب في نهاية العام.وقال وزير التربية والتعليم، في رسالة له عبر جروب "تمرد معلمي مصر"، مطمئنًا أولياء الأمور: "إشاعة يا أهل الخير".وأتاح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي رسالة صوتية لجميع الطلاب وأولياء الأمور وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تحتوي على العديد من الرسائل للطلاب وأولياء الأمور، وترصد "الدستور" أبرزها، والتي جاءت على النحو التالي:ـ لا نية لإلغاء البحث نتخيل أن الطالب مطلوب منه موضوع إنشاء، ألا يستطيع الطالب الذي كان يؤدي الامتحان في اللجنة وسط المراقبين أن يفعل ذلك.ـ من لديه كتاب المدرسة وقلم وورقة يستطيع أن ينجز البحث.ـ عدد الكلمات المطلوبة في البحث سواء بالمقدمة أو متن الموضوع ليس قرآنا يلتزم الطالب بنصوصه، والقالب الموجود للاسترشاد به في شكل البحث، وليس قرآنا أيضا.ـ الدولة جاهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وكافة الحلول البديلة جاهزة.ـ لا تقلقوا اطمئنوا مش هنضيع مستقبل ٧٠٠ ألف طالب.ـ هدفنا أن يقوم الطالب بإعداد المشروع البحثي المطلوب بنفسه وليس الأهالي، وعلى كل ولي أمر أن يترك ابنه يعتمد على نفسه.