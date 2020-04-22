تعافى 14 مصابًا بـ«كورونا» فى العزل الصحى بطنطا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تحسن 14 حالة مصابة بفيروس "كوورنا"، وتحولها من إيجابية إلى سلبية، مضيفًا أنه سيُكتب خروج لـ3 حالات خلال اليوم الأربعاء، وذلك عقب التأكد من سلبيه نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية.وأكد "حميدة" أنه سيتم أخذ آخر عينة أخرى لـ11 حالة، وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من الآن، حيث يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.جاء ذلك في إطار المجهودات المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالتدابير الاحترازية ومساعدة الجهات التنفيذية والأمنية لمكافحة انتشار الفيروس.وقدم "حميدة" الشكر إلى الطواقم الطبية، مشيدًا بالالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعايه طارق رحمي محافظ الغربية، متمنين لكل مصابي فيروس كورونا الشفاء العاجل.