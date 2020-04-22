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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى شوقى يغنى تتر مسلسل «القمر آخر الدنيا» (صور)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:39 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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انتهت شركة "ستارز ميديا" للإنتاج الفني من تسجيل تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" المشارك في السباق الرمضاني المقبل، بتوقيع المطرب مصطفى شوقي.

الأغنية من كلمات أحمد عبدالمنعم، ومهندس صوت محمد صقر، وألحان وتوزيع محمد شاشو.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث تختفي "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة في كل مكان يحتمل وجود الأم به، تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم في محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافي والبصري) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقي للترابط الأسري.


"القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور،نسرين، هدي الأتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كراره، أميرة نايف، إخراج تامر حمزة.

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