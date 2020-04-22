ترامب: ولايات كثيرة باتت فى وضع جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن ولايات كثيرة باتت في وضع جيد ومستعدة لإعادة افتتاحها بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد عالميًا.وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أنه لا يريد أن يحصل مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية على وظائف وأن لا يتعرضوا للمنافسة، وذلك حسبما أفاد موقع "العربية".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.