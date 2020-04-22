النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحجز المدونة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها، صباح اليوم الأربعاء، فيما نُسب إليها بالتحريض على الفسق.وواجهت النيابة المتهمة بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.