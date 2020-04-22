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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ الأمريكى يوافق على تشريع لدعم الاقتصاد بنحو 500 مليار دولار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:35 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
وكالات
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تشريع جديد لدعم الاقتصاد لحمايته من تأثير فيروس كورونا بحوالي 500 مليار دولار.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جرى التصويت في مجلس الشيوخ، فور توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن رصد 484 مليار دولار لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمستشفيات.

وتشمل حزمة المساعدات 321 مليار دولار ضمن برنامج لاقتراض المشاريع الصغيرة و60 مليار دولار لبرنامج منفصل للاقتراض في حالة الطوارئ و25 مليار دولار لتعزيز قدرات الفحص للكشف عن إصابات كورونا.

وسيتم إحالة التشريع إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه يوم الخميس المقبل.

وسيكون ذلك التشريع الرابع حول تمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا. وفي حال إقراره سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.

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