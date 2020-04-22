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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:28 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 حالة من التباين في الأسواق.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وكذلك الكتاكيت.

ويهتم المواطنين بأسعار البيض والدواجن بشكل أساسي لكونها سلع غذائية أساسية وضمن الوجبات التي يعتمد عليها المصريين.

وتزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، قال عبد العزيز السيد، إن هناك إقبال مكثف على شراء الدواجن استعدادا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك وفرة في المعروض في الأسواق.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر الدواجن في المزرعة يتراوح بين 28 و30 جنيهَا، في حين تباع للمستهلك بسعر من 32 جنيهًا وحتى 33 جنيهًا.

تعرف على أسعار الفراخ البلدي
كما يهتم المواطنون بأسعار الدواجن البلدي في الأسواق، حيث يفضل بعض المستهلكين شرائها وتحضيرها على الوجبات، ووصلت أسعارها لنحو40 جنيهًا من المزرعة، في حين تباع للمستهلك بسعر 43 جنيهًا للكيلو.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن نحو مليار فرخة سنويًا، وارتفع في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الإنتاج الريفي الذي يمثل نحو 30% من الإنتاج الكلي بحسب تصريحات عبد العزيز السيد.

تعرف على أسعار البيض
كما يعد البيض من الوجبات الرسمية ويعتمد المصريون البيض كعنصر أساسي في الإفطار، لذلك نقدم لكم أسعار البيض لحظة بلحظة.

وشهدت أسعار البيض ارتفاع طفيف الأيام الماضية بسبب زيادة الإقبال من قبل المواطنين بسبب مناسبة شم النسيم، وارتفعت كرتونة البيض من 32 جنيهًا لنحو 37 جنيهًا.

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