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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بطنطا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:28 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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تمكنت إدارة الصيادلة بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتموين الطبي، من ضبط 23 ألفًا و889 قطعة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وذلك بمخزن أدوية بمنطقة الاستاد بدائرة حي ثان طنطا.

وأوضح الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة بالغربية، والمهندس محمد أبو هاشم مدير إدارة التموين الدوائي، في بيان، أن المخزن غير مرخص وأن المضبوطات لا ينطبق عليها الاشتراطات الصحية، وأكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات منتهية الصلاحية كما تم تشميع المخزن وإخطار النيابة.

وتأتى عملية الضبط في ضوء توجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بتكثيف الرقابة على سوق الدواء وتتبع المصادر لتجفيف المنابع للمستلزمات مجهولة المصدر.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أصدر توجيهاته بشن حملة وتشكيل لجنة لضبط سوق الدواء بالغربية.

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