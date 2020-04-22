ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما، لحماية البلاد من تفشي وباء "كورونا" المستجد.وأكد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإنقاذ العمال المتضررين من الفيروس القاتل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.