وزير الخزانة الأمريكى: سنوفر السيولة فى الأسواق لإعادة فتح البلاد

أعلن ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم توفير السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد، حسبما أفاد موقع "العربية".وأكد وزير الخزانة الأمريكي خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونجرس.وأضاف أن بلاده تعمل على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد التي تعطلت بسبب فيروس كورونا مشيرًا الي أن انهيار أسعار النفط إلى مستوى سلبي أمر غير مسبوق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.