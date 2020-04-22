ترامب: وقف استقبال المهاجرين سيساهم فى حماية العمال بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين.وأكد ترامب، خلال لقائه اليومي بالصحفيين، أنه بحث مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا في الولاية.وأضاف الرئيس الأمريكي، حسبما أفاد موقع "العربية"، أن إدرارته تحث مجلس النواب على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة التحديات التي تحاصر البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.