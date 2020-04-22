رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: 20 ولاية تمثل 40 % من البلاد تريد العودة للعمل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:19 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 20 ولاية فى عموم الولايات المتحدة تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل وتخفيف الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا من البيت الأبيض، مساء اليوم، على تعاطفه مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب كورونا.

وحث الرئيس الأمريكي مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمجابهة لآثار كورونا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في وقت سابق حزمة مساعدات بقيمة 480 مليار دولار للشركات الصغرى.

يذكر أن، عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة تخطت 770 ألف إصابة وأكثر من 40 ألف حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

«الإفتاء» تكشف عن النصائح العشر فى رمضان

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

ترامب: 20 ولاية تمثل 40 % من البلاد تريد العودة للعمل

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

طلاب الجامعات عن قرار إلغاء الترم الثاني: جاء في الوقت المناسب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه

غدًا.. منصة القهوة البحرية الثقافية تناقش «الحياة في زمن الكورونا»

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب