ترامب: 20 ولاية تمثل 40 % من البلاد تريد العودة للعمل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 20 ولاية فى عموم الولايات المتحدة تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل وتخفيف الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا من البيت الأبيض، مساء اليوم، على تعاطفه مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب كورونا.وحث الرئيس الأمريكي مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي على الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمجابهة لآثار كورونا.يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر في وقت سابق حزمة مساعدات بقيمة 480 مليار دولار للشركات الصغرى.يذكر أن، عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة تخطت 770 ألف إصابة وأكثر من 40 ألف حالة وفاة.