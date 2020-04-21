تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالحي الرابع في مدينة المنيا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه يجرى حاليا أعمال إعادة الشيء لأصله بالحي الرابع بالمدينة، تزامنا مع نهو أعمال الغاز الطبيعي وشبكة الري الثلاثي.وطالب في تصريحات صحفية له، بمواصلة أعمال التطهير بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على صحة العاملين.يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، والالتزام بسير الأعمال لنهوها في المواعيد المقررة.