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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: ارتفاع نسبة الصادرات المصرية تامة الصنع لـ 45.2%

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:34 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقرير له، تخطى صادرات مصر من السلع تامة الصنع مليار دولار شهريًا مطلع العام الحالى 2020.

ومثلت الصادرات محلية الصنع 100% حوالى 45.2% من جملة الصادرات لدول العالم، وجاء فى مقدمتها صادرات الملابس الجاهزة والأسمدة، بينما استحوذت صادرات السلع نصف المصنعة على 25.4% من جملة الصادرات بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار شهريًا.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتوطين الصناعات محليًا لعبت دورًا كبيرًا فى إعادةهيكلة الصادرات المصرية لصالح السلع تامة الصنع ونصف مصنعة، مقابل ترشيد عمليات تصدير المواد الخام، حيث ارتفعت نسبة صادرات مصر من السلع تامة الصنع من إجمالى الصادرات لـ 45.2% مطلع 2020 مقابل 42.5% مطلع 2019، كذلك ارتفعت نسبة صادرات السلع نصف مصنعة من 23.1% لـ 25.4%.

كما أظهر تقرير الإحصاء، هبوط صادرات مصر من المواد الخام لأقل مستوياتها مطلع العام الحالى من 10.4% لـ 7.7% من إجمالى حصيلة الصادرات المصرية خلال عام، لتسجل 192.4 مليون دولار مطلع عام 2020 مقابل 254.9 مليون دولار مطلع العام السابق عليه، كما تراجعت صادرات القطن الخام من 25 مليون دولار شهريًا عام 2019 لـ 17 مليون دولار مطلع 2020.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى توفير العملة الصعبة وتوطين الصناعات ساهمت فى الحد من تكلفة واردات السلع الوسيطة الداخلة في الإنتاج والصناعات، إلى حدود 1.7 مليار دولار شهريًا مطلع العام الحالى مقابل 2.3 مليار دولار شهريًا العام السابق عليه، بانخفاض قدره 621 مليون دولار خلال عام.

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