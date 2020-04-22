وكيل النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحًا أن مشروع القانون الخاص بها يقدم إعفاءات وتسهيلات ائتمانية وسهولة الإجراءات والتراخيص.وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، إن مشروع القانون الجديد يستوعب الاقتصاد غير الرسمي، ليتم دمجه بالاقتصاد الرسمي، كما سيدفع الشباب للقيادة وتملك المشروعات خلال سنوات قليلة.وأوضح أن انتخابات مجلس النواب القادم ستجرى في موعدها، مضيفًا أن هناك خطة لإصدار قانون مجلس الشيوخ وكذلك المحليات.وواصل: "ما تم فى السنوات السابقة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرهم من الإجراءات يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه السليم رغم أزمة كورونا العالمية.. وفخور وليى الشرف إنى مصرى".