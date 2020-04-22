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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ ميكروبيولوجى: صيام رمضان يخلص الجسم من السموم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:21 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة بدوي، أستاذ الميكروبيولوجي، رئيس وحدة مكافحة العدوى تيودور بلهارس للأبحاث، إنه لا يوجد أي شيء يثبت أو أي تنبؤات بموعد انتهاء فيروس كورونا.

وأضافت "بدوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب أن نتخذ احتياطاتنا للتعايش مع الفيروس، مؤكدة أن أهم شيء هو المحافظة على المسافة الاجتماعية حتى في حالة ارتداء الملابس الواقية.

وأكدت أستاذ الميكروبيولوجي، ضرورة رفع الحجر المنزلي تدريجيًا؛ حتى لا تبدأ الجائحة مرة أخرى، وتزيد الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن الصيام لا يؤثر على الصحة طالما أنه لا يوجد مرض يؤثر ذلك، متابعًا: "الصوم 30 يوما في العام يخلص الجسد من السموم".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

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