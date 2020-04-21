محمد منار ونائبه يتفقدان مستشفى مصر للطيران

زار الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، اليوم، مستشفى مصر للطيران، حيث تفقدا أعمال الأقسام الطبية ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضى، وكان فى استقبالهما الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الطبية.وشددا على ضرورة تلبية كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والعلاجية والاستشفائية بكافة الأقسام، والعمل على زيادة علميات الصيانة والتطوير أسوة بما كان يحدث خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أدى إلى تصنيف المستشفى كأحد أهم وأفضل المؤسسات الطبية والعلاجية بجمهورية مصر العربية.