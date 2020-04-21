خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

فاز الشاعر والصحفي بموقع «الدستور» خلف قرني جابر عبدالعظيم، بجائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، وحصل على المركز الأول فرع شعر العامية عن ديوانه «عيل بيطير غناويه للقاهرة».وصدر لـ خلف جابر من قبل دواوين عجلة خشب عن دارالعلوم للنشر والتوزيع 2015 ووصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، كما صدر له عن دار دون ديوان "أربعاء أيوب" عام 2017، ونشر عددا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة".