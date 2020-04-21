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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

١٦ فتوى حول صيام المرأة في رمضان من الإفتاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:20 م
المرأة
المرأة
أميرة العنانى
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حرصت دار الإفتاء المصرية، على إيضاح بعض الأمور المتعلقة بصيام المرأة في شهر رمضان المبارك، من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

ويأتي ذلك لمساعدة المرأة على الصيام بشكل صحيح مع عدم إنقاصها من أجرها في الصيام بسبب أي فهم خاطئ، والتي جاءت كالتالي:

1. صوم شهر رمضان واجب على من بلغت المحيض، ومن أفطرت دون علمها بأنه وجب عليها الصوم فعليها أن تقضي ما فاتها من الصيام.

2. إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقتٍ لا يسع الغسل، يجب على المرأة حينئذٍ الصوم ولو لم تغتسل قبل الفجر.

3. يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في رمضان إذا كانت هناك خشية عليها أو على جنينها أو وليدها، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت قادرةً على الصيام بعد وضع الحمل وانتهاء الرضاعة.

4. يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري.

5. المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ومُسيئةٌ بتركها للحجاب الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.

6. من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

7. استخدام المرأة المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يفطر.

8. يجوز شرعًا جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس.

9. يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ».

10 لِمَن احتاجت إلى قراءة القرآن ومس المصحف للحفظ أو التعليم فيرى المالكية جواز ذلك لهن.

11.لا مانع للحائض أن تقرأ الورد اليومي لأن ذلك ذكر وليس قراءة للقرآن.

12. يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل.

13. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر.

14. دم الحيض والنفاس: يفطر.

15. قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.

16. أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.

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