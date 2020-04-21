فتح حساب بنكي للتبرع لمواجهة أزمة كورونا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وضمن المساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.ودعا المحافظ جميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة ومواطنين للتبرع للحساب من خلال فروع البنوك الأربعة، وهي البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس على حساب رقم 22100111- الوحدة الحسابية: الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة المنيا.وأكد المحافظ انه من يرغب في التبرع، عليه التوجه في البداية لإدارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل للحصول على اذن الدفع للتبرع.وأعلن المحافظ أنه أول المتبرعين في الحساب، مناشدا جميع أبناء المحافظة في الداخل والخارج بالمساهمة في الحساب والتكاتف لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة وخاصة في تلك الفترة الصعبة والخروج بالوطن من هذه الأزمة.