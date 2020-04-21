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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير عام الدقهلية يتابع أعمال رصف الشوارع وإعادة تأهيلها (صور)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:12 م
سعد الفرماوي
سعد الفرماوي
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تابع سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أعمال الرصف الجارية في شارع الدراسات بالمنصورة وإزالة الأكشاك بغرض توسعة الشارع وإعادة تأهيله، كما قام بتوزيع جوانتيات وكمامات على عمال النظافة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام السكرتير العام بمتابعة انطلاق منظومة جمع القمامة من المنبع في منطقة توريل وعزبة الشال بالمنصورة، كما تفقد الطريق المزمع رصفه من طلخت حتى كوبري شرنقاش.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك عدة حملات للنظافة والتطهير والتعقيم مستمرة بالتوازي إلى جانب أعمال الخطة الاستثمارية داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية وحتى تعود المنصورة عروسا للدلتا.

وشدد على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

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