يسرا تواصل تصوير مشاهدها في «خيانة عهد»

تواصل الفنانة يسرا، تصوير مسلسلها "خيانة عهد" والذي كان يحمل اسم "دهب عيرة"، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز الذي كثف ساعات التصوير ودخل بفريق العمل في معسكر مغلق خلال الأيام الحالية مع منع الإجازات إلا للضرورة القصوى ليخوض العمل السباق الرمضاني المقبل.وقال مؤلف العمل محمد أبو السعد لـ"الدستور" إن المسلسل ما زال في مرحلة الكتابة حيث أنهى منه ما يقرب من 90% من السيناريو الخاص به، بمشاركة مؤلفي العمل كل من وليد أبو المجد وأمين جمال وأحمد عادل، مؤكدًا أنهم سينتهون من كتابته بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التفاهم المتواجد بينهم كمؤلفين هو ما يجعل الأمر سهل ومتميز.وأضاف "أبو السعد"، أن المخرج سامح عبد العزيز أنهى ما يقرب من 70% من مشاهد العمل، وهو ما يعتبر إنجازا، حيث قطع شوت كبير خاصة وأن العمل بدأ تصويره منذ وقت قصير مقارنة بباقي الأعمال الدرامية الأخرى، بالإضافة إلى تعطيل التصوير لبعض الأيام خلال الفترة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن صناع العمل تعاملوا بحذر شديد جدًا مع هذه الأزمة ووفروا كل ما يتطلب لتطهير مواقع التصوير، بالإضافة إلى توفر الكمامات وعدم تواجد عدد كبير في مكان واحد بالكواليس.وأكد محمد أبو السعد، أن المخرج سامح عبد العزيز يسعى لإنهاء العمل قبل حلول الشهر الكريم، أو خلال الأيام الأولى منه على أقصى تقدير، حيث كان من المقرر إنهاء العمل قبل شهر رمضان بحسب الخطة الزمنية التي وضعها فريق العمل قبل أزمة فيروس كورونا، ولكنه غير كل الموازين بسبب تعطيله للتصوير، مما جعلهم لم يستطيعوا تحديد وقت بعينه لإنهاء المسلسل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.وأشار مؤلف العمل، إلى أن تعاون صناع العمل وترابطهم واتحادهم معًا خاصة في تلك الظروف سبب رئيسي لإنجاز مشاهد المسلسل حيث تتحلى الكواليس بالرقي في التعامل والمرح مما يخفف من الضغط ويساعد على سرعة التصوير وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تتسم بالرقي وحبها لعملها الذي يجعلها تتقمص الدور أمام الكاميرا بشكل لا يتخيله أحد، حيث تتحول وتخرج عن شخصيتها الحقيقية وتقنع المتواجدين بأنها الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث وليست النجمة المشهورة، لافتًا إلى أن سامح عبد العزيز يبذل مجهودًا كبيرًا في تكثيف ساعات التصوير ويجرى المونتاج للحلقات بمجرد الانتهاء منها.وعن سبب تغيير اسم المسلسل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" قال محمد أبو السعد، إن اسم العمل كان بالفعل مؤقت ولم يستقروا عليه فقد تم تغييره من قبل من "قارئة الفنجان" إلى "دهب عيرة" ولكن بشكل مؤقت أيضًا، وذلك حفاظًا على الحقوق الملكية لأغنية المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، أما سبب تغييره واستقرارهم على "خيانة عهد" جاء بناءًا على طلب قناة دبي لتغيير الاسم خاصة وأنهم بعدما طرحوا التريللر التشويقي للعمل جاءت تساؤلات عديدة من أهل الخليج وغيرهم عن معنى "عيرة" وأنه غير مفهوم بالنسبة لهم، فكان سبب كافي لإنهاء الحيرة بينهم كصناع عمل والاستقرار على الاسم النهائي والذي يحمل معاني كثيرة لها علاقة بأحداث المسلسل.وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حيث تجسد يسرا خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "عهد" وهي سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتمتلك مصنع ملابس وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار الاثارة والتشويق.مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.وتعود يسرا في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" في عام 2018، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف، لطيفة فهمي وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.