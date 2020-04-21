انطلاق الصالون الأدبي لـ«الثقافي الروسي» بالإسكندرية عبر الإنترنت

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية برئاسة مراد جاتين، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء الصالون الأدبي حول ملامح السرد لدى نيكولاي جوجل، وذلك من خلال بثه عبر الإنترنت، وذلك في إطار العام الثقافي المصري الروسي 2020.ووجه جاتين، الشكر إلى متابعي اللقاء عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن "جوجل" يعد من أهم وأشهر الأدباء والكتاب في روسيا.وشارك في اللقاء الذي بث على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال مجموعة من الفيديوهات التي قدمها الأكاديميون والأدباء والنقاد.واستعرض الأدباء ملامح الإبداع لدى جوجل وما قدمه من روائع الأدب الروسي.وتدير الصالون الأديبة منى عمر، تحت عنوان عظماء الأدب الروسي "التي بدأت فعالياته من مطلع 2020 بمناقشة أعمال كبار الأدباء بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين.تجدر الإشارة إلى أن المركز بدأ الاجتماع مع العاملين ورواد المركز وتنظيم الدورات التعليمية والفنية عبر شبكة الإنترنت، في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.