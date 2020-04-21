طلاب هندسة حلوان يناقشون «استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة»

عقد الفريق العلمي "IEEE Helwan" لطلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، Modifier تحت شعار "استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة" في نسخته الرابعة على التوالي، خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، وتمت فعاليات الحدث العلمي هذه السنة عبر الإنترنت، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن كان من المقرر عقدها بالقرية الذكية في مدينة السادس من أكتوبر.والفريق العلمي IEEE Helwan هو جزء من المنظمة العالمية لمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية.ويستهدف هذا الحدث العلمي طلاب الكليات الهندسية خاصةً هندسة الاتصالات والإلكترونيات وكلية الحاسبات والمعلومات، بهدف مساعدتهم في تطوير مهاراتهم وتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل.وانقسم الحدث العلمي (Modifier 4.0) إلى جزئين أساسيين، الجزء الأول هو مجموعة من المحاضرات في موضوعات مختلفة عن التكنولوجيا الحديثة، شارك فيها عدد من المهندسين و المتخصصين ذوي الخبرة.تم بث ثلاث محاضرات مختلفة عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وناقش المهندس كريم الصفتي، وهو مهندس الذكاء الاصطناعي في devisionx وباحث في مجموعة الحوسبة الكمّية بالأسكندرية في المحاضرة الأولى أهمية الحوسبة الكمّية (quantum computing) في تطوير وتقدم تكنولوجيا الكمبيوتر بناءً على نظرية الكم.ثم ناقش المهندس محمد فؤاد، وهو مهندس التصعيدات التقنية في شركة VMware أحد الرعاة الرسميين للحدث العلمي وصاحب أكثر من أربعة عشر عاماً من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في المحاضرة الثانية المحاكاة الافتراضية (virtualization) وهي عملية تشغيل افتراضي لنظام الكمبيوتر في طبقة مستخرجة من الأجهزة الفعلية وكيفية تشغيل أنظمة متعددة على نظام كمبيوتر في وقت واحد.وتحدث الباحث عادل صبور، وهو باحث في نظم تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة بمصر، ولديه مواهب فنية وتحليلية في مجال تطوير البرمجيات لأكثر من ثلاثة عشر عاما، في المحاضرة الثالثة والأخيرة عن تطبيقات الهاتف الممتزجة (hybird mobile apps) وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المختلطة بشكل أساسي من دمج عناصر كل من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب ودورها الأساسي في تعزيز الطريقة التي يتعامل بها الناس مع المنصات الإعلامية.أما عن الجزء الثاني من الحدث العلمي فهو (Modifier Hackathon) وهو عبارة عن مسابقة يُهيئ فيها مناخ خصب للإبداع عن طريقة اختيار المتسابقين لمشكلة من المشكلات الصحية التي تواجه ذوي الإحتياجات الخاصة ومحاولة حلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يُترك لهم المساحة الكاملة لتحديد المشكلة والبحث عن حلول لها.من الجدير بالذكر أن الفريق العلمي أقام العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للمسابقة في الفترة من الثلاثين من يناير (2020) إلى الخامس عشر من فبراير (2020).وتضمنت الدورات التدريبية ستة مجالات مختلفة من مجالات التكنولوجيا الحديثة وهم الأنظمة المدمجة (embedded systems)، الشبكات (networking)، أمن الشبكات (cyber security)، تطوير المواقع الإلكترونية (web development)، تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نظام تشغيل أندرويد.وبدأت المسابقة في اليوم الرابع من أبريل وشارك بها العديد من الطلاب واستمرت لمدة 48 ساعة بعدها تم الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني.قيم المشاريع التي عمل عليها المتسابقين ثلاثة من المهندسين والمتخصصين في مجال الهندسة على اختلاف مجالاتهم وأعمارهم وهم الدكتور محمد المسلاوى وهو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة حلوان ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي في جامعة حلوان، والمهندس عبدالله إبراهيم سلامة وهو مهندس النظام المعماري ومساعد أبحاث مختبر البحوث اللاسلكية (WRL) وأخيرا المهندس ياسر حسن المدير التنفيذي لشركة maketopia ومطور البرمجيات.فاز بالمركز الأول للمسابقة فريق (Geek team) عن مشروع (Waseet- messanger) وسيط ماسنجر هو عبارة عن تطبيق للمحادثات الإلكترونية عبر الإنترنت على الهاتف المحمول مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب وتليجرام وغيرهم صُمم لمساعدة الصم والبكم حتى يتمكنوا من استخدام هذه التكنولوجيا مثل نظائرهم من الأصحاء ويمكنهم التواصل معهم كما لو أنه ليس بينهم أي فرق.وفاز بالمركز الثاني فريق (Data-Wizard) عن مشروع يقوم ببناء نموذج للتعلم الآلي (machine Learning model) للتنبؤ تقديريًا بعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا كل أسبوع.تم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول بمبلغ قدره ألف جنيه مصري والفريق الفائز بالمركز الثاني بمبلغ قدره خمسمائة جنيه مصري، كما تم مكافأة كل الفرق الأخرى المشاركة في المسابقة بجوائز خاصة.لم يقتصر الحدث العلمي على طلاب الجامعات فقط ولكن كان هناك جزء من الدورات التدريبية لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) المرحلة الثانوية في الفترة من الخامس عشر من ديسمبر (2019) إلى الثامن والعشرين من فبراير (2020)، تضمنت الدورات التدريبية لطلاب المدارس دروسا لتعليمهم لغات البرمجة المختلفة المستخدمة في تصميم المواقع الإلكترونية وذلك لمساعدتهم في مشروع نهاية كل فصل دراسي الذي يتطلب تصميم موقع إلكتروني يساعد في حل مشكلة من مشاكل الحياة أو تسهيل مهمة معينة، يتم تحديد هذه المشاريع مع نهاية كل فصل دراسي من قبل الهيئة التدريسية في المدرسة.ومن الجدير بالذكر أن إدارة مدرستي ستيم معادي وستيم السادس من أكتوبر أظهرتا تعاونًا ملحوظًا لتسهيل إجراءات توفير هذه الدورات التدريبية في المدرستين، كما أظهر طلاب المدرستين تجاوبًا ملحوظًا بحضور الدورات التدريبية.بعد الانتهاء من الدورات التدريبية التي أهلت الطلاب لمسابقة (TEXOS hackathon) بدأت المسابقة يوم الثلاثاء التاسع من أبريل (2020) التي تتطلب من المتسابقين تصميم موقع إلكتروني للإعلانات التسويقية للمنتجات، لم تقتصر المسابقة على طلاب مدارس ستيم المتفوقين فقط بل كانت فرصة التقديم لها لجميع طلاب المدارس.وفاز فريق inovagers بالمركز الأول عن تصميم موقع إلكتروني يساعد مرضى السرطان، كما فاز فريق Obsidians بالمركز الثاني عن تصميم موقع إلكتروني للغز مكعب روبيك.