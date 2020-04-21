مدينة «السادات» تحارب القوارض بسوق «الرابعة»

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات بالمنوفية، إن الجهاز يسعى جاهدا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة داخل سوق "الرابعة" مع حرصه على النظافة ومحاربة القوارض والحشرات الضارة داخله، والتي كانت من الأسباب المهمة للجوء إلى تطويره ورفع كفاءته السويق، حتى لا تؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين.وأكد منيع، في بيان، الاستعانة بشركات متخصصة في إبادة الحشرات للقضاء الفوري عليها أثناء عملية رفع الإشغالات والمخالفات الناتجة من أعمال الفك لأسطح الباكيات داخل السوق، حتى لا تنتشر وتتوغل في أماكن أخرى"، مشددا على الشركة المنفذة لأعمال التطوير أخذ جميع الإجراءات الوقائية تجاه العمالة.