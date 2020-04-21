بعد رفع الحجر.. عمدة المعتمدية: تجاوزنا الأزمة بالالتزام

قال محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، إن التزام المواطنين بإجراءات الحظر والحجر الصحي ساهمت في تجاوز الأزمة، مضيفًا: "خيرات كثيرة حلت على القرية بعد هذه الأزمة واستفادت القرية منها".وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on"، إن الأهالي استطاعوا تجاوز تلك الأزمة بفضل التزامهم، موجهًا الشكر للصحة والمسئولين على دعمهم الكبير للقرية.وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قال إن الأعداد الخاصة بمصابي فيروس كورونا بالمحافظة متغيرة، ولكن المواطنين ملتزمون، ومعدلات الإصابة مقبولة بشرط التزام المواطنين وانضباطهم.وذكر أنه سيتم رفع الحظر عن قرية المعتمدية بعد إنهائهم 14 يوما فترة الحجر، ولم تظهر إصابات جديدة.