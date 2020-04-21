حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن، والتي تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فى ظل انتشار فيروس كورونا.وقال المحافظ إن حصاد اليوم للإزالات التى تم تنفيذها بلغ لـ 36 تعديًا، شملت 11 حالة تعدِ على الأرض الزراعية على مساحة 9 قراريط و11 سهما، وازالة 16 مخالفة بناء علي مساحة 1142 مترا مربعًا، وازالة 9 حالات تعد علي أراضى أملاك الدولة بمساحة 390 مترا مربعًا.يذكر أن إجمالي الإزالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الثلاثاء بلغ 576 تعديا، شمل 301 حالة تعد على ارض زراعية بمساحة 14 فدانا و13 قيراطا و9 أسهم، كما تم إزالة 153 مخالفة بناء علي مساحة 24084 مترا مربعا، و95 إزالة للتعديات علي أراضي املاك الدولة علي مساحة 6367.5 متر مربع.