إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات، أو محاولات التعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد وأملاك الدولة.وأكد المحافظ - في بيان اليوم - استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، تتم في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدي لها في الحال وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية أو إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.وأضاف أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، مؤكدا التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.