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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عميد «آثار القاهرة» عن واقعة «حنين»: من حقنا محاسبة الخارجين عن العرف

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:51 م
الدكتور أحمد رجب،
الدكتور أحمد رجب،
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، تفاصيل إحالة الطالبة حنين حسام، إلى التحقيق بسبب واقعة نشر فيديوهات مسيئة على تطبيق تيك توك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on": "نحن كجامعة القاهرة مسئولين عن هؤلاء الطلاب، فجامعة القاهرة لا تقدم العلم فقط، بل تقدم الأدب أيضا، ومسئولة عن هؤلاء الطلاب، والإجراءات يتم تطبيقها وفقًا للقانون".

وأضاف: "الفيديو الأخير للطالبة آثار الغلط للجامعة والجهات الأمنية وتضمن مخالفات واضحة وصريحة.. ومن شروط قيد الطالب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وبالتالي اتخذت الجامعة قراراتها مع الطالبة، ومن حقنا نحاسب أي طالب يخرج عن عرف الجامعة والمبادئ، وهناك متخصصين يتولون التحقيقات معها".

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