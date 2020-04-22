تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

نجحت أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ قرارات الدولة بشأن منع التجمعات لسكانيها في إطار خطة تقييد انتشار فيروس كورونا المستجد.





واشتملت خطة أجهزة المدن على محاور تتمثل في نشر الوعي بين المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى غلق الحدائق والمناطق المخصصة للترفيه وجميع الأماكن التي أقر مجلس الوزراء غلقها.





وتشهد المدن الجديدة انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، نتيجة الإجراءات الشديدة التي تنفذها أجهزة تلك المدن، لما تتمتع به من إمكانيات عالية للتعقيم والتطهير، بخلاف حالة الوعي الموجود لدى المقيمين فيها.





وتراهن أجهزة المدن على حالة الأمان الموجودة فيها نتيجة الإجراءات التي تنفذها، بخلاف تواجد عدد مميز من رجال الأعمال والكوادر الهامة في مجلس أمناء كل مدينة.





دمياط الجديدة





من جانبه قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الجهاز نجح في تنفيذ التعليمات الخاصة بمجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف رئيس الجهاز أن سكان المدينة التزموا بعدم النزول للشوارع أو الحدائق العامة، مشيرًا إلى أن الجهاز ناشد المواطنين أكثر من مرة، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتزام منازلهم وعم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس.





وأضاف أن ذلك يأتي لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة.





وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تعليق بانرات ولوحات إرشادية بجميع أنحاء المدينة للتوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.





وأكد رئيس الجهاز أن ارتفاع نسبة التعليم بالمدينة وزيادة الوعي لدى المجتمع المدني وشعوره بخطورة الموقف بعد زيادة أعداد المصابين بالفيروس خاصة في محافظة دمياط، ساهم في عدم التجمعات بالمدينة.





توعية المواطنين في «الشروق»





وفي ذات السياق، أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن جهاز المدينة دشن حملة توعية لجميع السكان، منذ بداية انتشار الفيروس، وذلك وفقا لتعمليات شديدة اللهجة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المختصة بذلك.





وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تعقيم وتطهير جميع المراحل السكانية بالمدينة؛ لحماية المواطنين، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز أماكن انتظار خاصة بالعمالة اليومية لحمايتهم، مع وضع إرشادات وقائية للفيروس.





تعقيم المنيا الجديدة





وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه تم بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، تعقيم جميع المشروعات السكانية والوحدات وكافة الخدمات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة وسائل الموصلات العامة.





وأوضح رئيس الجهاز أنه يتم عمل حملات توعية وقائية لجميع العاملين، فضلا عن وضع إشارات وقائية ضد الفيروس دخل أتوبيسات الخدمة العامة بالمدينة.





حملات يومية بـ«بدر»





وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدر تعليمات مشددة بشن حملات توعية للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.



