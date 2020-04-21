برومو «عمر ودياب» على «الحياة» (فيديو)

أطلقت قناة الحياة، البرومو الرسمي لمسلسل "عمر ودياب"، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.تدور أحداث المسلسل، في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في التوقيع على إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذي يقع فيه بطلا المسلسل."عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العام الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجي وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.