«الغرف التجارية»: السلع الغذائية لم تتأثر بأزمة كورونا

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إننا مستعدون لاستقبال شهر رمضان الكريم ولدينا مخزون استراتيجي، لافتا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من قبل المواطنين على شراء مخزون الشهر المبارك، وكذلك إقبالا من قبل تجار التجزئة.وأشار، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة ولا تأثير للسلع الغذائية بأزمة كورونا، حيث لا تستورد مصر من الخارج سوى بعض البقوليات، مما يقلل التاثير في نقص السلع.وناشد المواطنين بعدم التكالب على السلع لعدم رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار السلع متوقفة على العرض والطلب في الأسواق.